De hockeysters van Den Bosch hebben zaterdag voor de twintigste keer de landstitel veroverd. In de finale van de play-offs won de ploeg van scheidend coach Raoul Ehren de tweede wedstrijd tegen titelhouder Amsterdam met 1-0 door een treffer in de slotseconde. Bij de mannen ging de landstitel naar Bloemendaal, dat na shoot-outs afrekende met Kampong.

Frédérique Matla zorgde vlak voor het eindsignaal voor het beslissende doelpunt bij Den Bosch-Amsterdam. De Oranje-international sleepte de bal uit een strafcorner op schitterende wijze in de kruising. Den Bosch won het eerste duel in de finale van de play-offs donderdag met 0-1, eveneens dankzij een treffer van Matla.

Eerder in de tweede helft zag Matla nog twee strafcorners gestopt worden door Anne Veenendaal, die voor rust ook een inzet van Lidewij Welten keerde. Aan de andere kant hield Josine Koning Michelle Fillet van scoren af bij een strafcorner.

International Welten viel in de slotfase van de wedstrijd uit en vreest voor een zware blessure. Ze liet al weten een streep door het EK, dat begin juni in Amstelveen wordt gehouden, te zetten.

In 2018 werd Den Bosch voor het laatst landskampioen, waarna de titel een jaar later dus naar Amsterdam ging. Vorig seizoen was er vanwege de coronacrisis geen kampioen. Den Bosch greep sinds het seizoen 1997/1998 slechts drie keer naast de landstitel, die ook in 2009 en 2013 naar Amsterdam ging.

Ehren zat voor de 350e keer op de bank bij een officiële wedstrijd van Den Bosch. Hij gaat nu aan de slag als bondscoach van de Belgische hockeysters.

De vreugde is groot bij Den Bosch na de winnende treffer van Frédérique Matla. De vreugde is groot bij Den Bosch na de winnende treffer van Frédérique Matla. Foto: Pro Shots

Hockeyers Bloemendaal voor 21e keer landskampioen

Bij de mannen werd de landstitel veroverd door Bloemendaal. Net als in de eerste ontmoeting met Kampong in Utrecht stond het zaterdag in Bloemendaal na reguliere speeltijd 2-2 en waren er shoot-outs nodig om de beslissing te brengen. Jonas de Geus, Terrance Pieters en Silas Lageman misten namens Kampong.

De Utrechters kwamen na zeventien minuten nog wel aan de leiding via Robert Kemperman, die een rebound na een strafcorner benutte. Thierry Brinkman tikte vijf minuten voor rust op aangeven van Floris Wortelboer de gelijkmaker binnen.

Iets meer dan twintig minuten voor tijd kwam Kampong met wat fortuin weer op voorsprong - Lageman tikte binnen na een getoucheerd schot uit een strafcorner van Jip Janssen - maar Bloemendaal dwong vlak voor tijd shoot-outs af door een nieuwe treffer van Brinkman en trok daarin opnieuw aan het langste eind.

Vlak voor de 2-2 kreeg Kampong-speler Floris de Ridder een rode kaart nadat hij zijn stick in de buik van uitblinker Brinkman drukte. Hij ontving eerst geel voor zijn actie, maar moest later alsnog vertrekken.

Het is voor de mannen van Bloemendaal de 21e landstitel in de historie en de achtste deze eeuw. In 2019 ging de titel ook naar Bloemendaal, nadat Kampong zich in 2017 en 2018 tot kampioen had gekroond.