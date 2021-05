Voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean heeft vrijdag (lokale tijd) bij zijn derde kwalificatie in de IndyCar Series al poleposition veroverd. De 35-jarige Fransman was het snelst op het binnencircuit van de Indianapolis Motor Speedway. Rinus van Kalmthout begint zaterdag vanaf de zevende plek aan de race.

Grosjean nam vorig jaar na negen seizoenen en 179 races afscheid van de Formule 1. Hij reed zijn laatste jaar bij het Amerikaanse team Haas. Grosjean nam voortijdig afscheid na een zware crash in de Grand Prix van Bahrein. Door de brandwonden aan zijn handen kon hij de laatste races van het seizoen niet rijden.

"Ik voel me op dit moment gelukkiger dan ik in heel lange tijd ben geweest", zei Grosjean, die de laatste jaren in de Formule 1 veroordeeld was tot een achterhoedegevecht, nadat hij poleposition behaalde.

De laatste keer dat Grosjean op poleposition stond, was tien jaar geleden in de GP2, een voormalige opstapklasse richting de Formule 1. In de koningsklasse lukte het hem nooit de eerste startpositie te veroveren of om een Grand Prix te winnen. Wel stond hij als coureur van Lotus tien keer op het podium.

Grosjean reed vrijdag in Indianapolis in zijn Honda van het team Dale Coyne Racing de beste tijd: met 1.09,4396 was hij een fractie sneller dan de Amerikaan Josef Newgarden. Van Kalmthout ging de Indianapolis Motor Speedway rond in een tijd van 1.09,8185.

De race begint zaterdag rond 20.30 uur (Nederlandse tijd).