Ranomi Kromowidjojo wordt in weinig voorspellingen genoemd bij de belangrijkste Nederlandse kanshebbers voor goud bij de Olympische Spelen van Tokio en dat vindt de drievoudig olympisch kampioen prima. De dertigjarige zwemster, die maandag begint aan de EK in Boedapest, voelt dat ze uitstekend op weg is voor een succesvolle zomer.

Ze heeft drie keer olympisch goud, vijftien wereldtitels en 22 Europese titels op haar erelijst staan, maar Kromowidjojo twijfelt geen seconde bij de vraag of ze gelooft dat ze eind juli in Tokio beter dan ooit kan zijn.

"Het korte antwoord is: ja", zegt de Groningse in gesprek met NU.nl. "Het is al jaren het idee dat ik bij de Spelen mijn perfecte race ga laten zien. Ik weet niet of ik nog zou zwemmen als ik niet het vertrouwen had dat dat mogelijk is. Het vuurtje brandt nog vanbinnen: ik wil er meer uit halen dan in het verleden. Dáár haal ik mijn motivatie uit."

Een maand geleden bewees Kromowidjojo dat ze al heel dicht bij haar topniveau zit. Bij het olympisch kwalificatietoernooi in Eindhoven klokte ze 24,11 seconden op de 50 meter vrije slag en 53,13 op de 100 vrij. Het waren haar snelste tijden sinds 2017 op de onderdelen waarop ze in Tokio zal starten en in beide races bleef ze maar een paar tienden boven haar persoonlijk record (23,85 op de 50 vrij en 52,75 op de 100 vrij).

"Ik ben met de goede dingen bezig en dat komt eruit", aldus Kromowidjojo, die het afgelopen jaar vooral hard aan haar slaglengte en -frequentie heeft gewerkt. "Ik ben niet geobsedeerd door tijden, maar het is natuurlijk wel fijn dat ik in Eindhoven de bevestiging kreeg dat het lekker gaat."

Snelste vrouwen mondiaal in 2021 op 50 vrij 1. Ranomi Kromowidjojo (Ned) - 24,11

1. Cate Campbell (Aus) - 24,11

3. Emma McKeon (Aus) - 24,17

4. Maria Kameneva (Rus) - 24,20

5. Femke Heemskerk (Ned) - 24,28

'Ik voel me niet vergeten'

Een grote verrassing mag het eigenlijk niet zijn, want 'Kromo' heeft richting Peking (2008), Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) al laten zien dat ze in een olympisch seizoen wat extra's kan.

"De Spelen zorgen ervoor dat het vlammetje bij mij nog wat harder gaat branden. Ik vind alle wedstrijden hartstikke leuk, maar er is voor mij maar één wedstrijd de allermooiste en allerbelangrijkste. Ik ben nu niet opeens een ander persoon, maar fysiek en mentaal leef ik wel echt naar de Spelen toe."

Toch geldt Kromowidjojo niet direct als een van de grote favorieten voor de 50 en 100 vrij in Tokio. Ze pakte in 2012 goud op beide afstanden, maar vier jaar later in Rio was er een vijfde (100 vrij) en een zesde plek (50 vrij). Die resultaten, net als een zesde plek op de 50 vrij bij de laatste WK langebaan (in 2019), temperen de verwachtingen.

"Maar ik voel me zeker niet vergeten, hoor", zegt Kromowidjojo met een lach. "Ik heb inmiddels alles wel meegemaakt: het grote talent in 2008, de topfavoriet in 2012 en de titelverdediger in 2016. Ik moet zeggen dat ik het niet erg vind dat er nu wat minder aandacht voor mij is."

Snelste vrouwen mondiaal in 2021 op 100 vrij 1. Cate Campbell (Aus) - 52,43

2. Emma McKeon (Aus) - 52,49

3. Yang Jintong (Chn) - 52,90

4. Ranomi Kromowidjojo (Ned) - 53,13

5. Yang Junxuan (Chn) - 53,21

'Ik weet oprecht niet of dit mijn laatste EK wordt'

Met een goed EK komende week in Boedapest zullen de verwachtingen wellicht weer wat opgeschroefd worden. Kromowidjojo start in de Hongaarse hoofdstad op maandagochtend met de series op de 50 vrij en zwemt later ook nog de 100 vrij (vrijdag/zaterdag) en de 50 meter vlinderslag (zaterdag/zondag).

"Het gaat me bij dit toernooi vooral om goede races zwemmen, niet zozeer om mijn uitslagen", aldus de viervoudig Europees kampioen op de langebaan. "Maar ik denk dat ik nog wat beter uitgerust ben dan vorige maand in Eindhoven, dus de resultaten zouden ook wat beter moeten zijn dan toen."

Mogelijk zwemt Kromowidjojo in Boedapest haar laatste EK, want er is een kans dat ze na de Spelen haar succesvolle loopbaan afsluit. "Andere mensen zijn daar meer mee bezig dan ik", zegt ze met een lach. "Ik weet het oprecht nog niet. Ik ga eerst naar de Spelen, daarna op vakantie en dan zie ik het wel. Als het goed is, is het goed, klaar is klaar. Zo sta ik erin."