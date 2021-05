Roger Federer wil dat sporters duidelijkheid krijgen over het al dan niet doorgaan van de Olympische Spelen in Tokio. Volgens de Zwitser, die staat voor zijn vijfde deelname, heerst er nog veel onzekerheid.

"Het is moeilijk, want we horen niet veel. Dat laat mij doen geloven dat de Spelen doorgaan, ondanks dat ik heb vernomen dat veel mensen in Tokio tegen de Spelen zijn", zei Federer voor de camera van televisiezender Léman Bleu.

Eerder op vrijdag werd bekend dat 350.000 Japanners in een week tijd een petitie hebben ondertekend waarin wordt opgeroepen tot het annuleren van de Spelen in Tokio, waar nog veel coronabesmettingen zijn. Uit peilingen blijkt al langer dat een meerderheid van de Japanners tegen het doorgaan van de Spelen is.

Federer heeft begrip voor de protesten van de Japanners. "Ik ben er graag bij om een medaille pakken voor Zwitserland, dat zou me erg trots maken. Maar als het niet doorgaat, dan ben ik de eerste die dat begrijpt. Wat ik denk is dat de atleten een beslissing nodig hebben: gaat het door of niet?"

In 2008 pakte Roger Federer met Stan Wawrinka olympisch goud in het dubbelspel. In 2008 pakte Roger Federer met Stan Wawrinka olympisch goud in het dubbelspel. Foto: Getty Images

Federer is al gevaccineerd

Federer, die volgende week in actie komt bij het graveltoernooi van Genève, vertelde verder dat hij inmiddels gevaccineerd is.

"Ik ben blij dat ik me kon laten vaccineren met alle reizen die ik maak. Zelfs als ik in Zwitserland blijf, zijn er voordelen. Ik heb het ook voor anderen gedaan, want ik wil het coronavirus niet aan anderen geven. We zijn erg voorzichtig met de familie en onze vrienden."

Federer speelt dit jaar ook op Roland Garros en Wilmbledon, waarna hij in Tokio een laatste poging wil doen om olympisch goud te pakken in het enkelspel. In Sydney (2000), Athene (2004), Peking (2008) en Londen (2012) lukte dat niet. Vijf jaar geleden miste Federer de Spelen in Rio de Janeiro door een operatie.