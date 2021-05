De Nederlandse volleyballers hebben vrijdag ook hun derde duel van het EK-kwalificatietoernooi gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza versloeg in Apeldoorn Zweden met 3-1 (25-17, 25-21, 19-25 en 25-17), waardoor een EK-ticket bijna binnen is.

Vorige week in het Kroatische Zadar gunde Oranje de Zweden geen enkele set. Nederland was daar ook te sterk voor Kroatië (3-1), dat zondagmiddag een herkansing krijgt in Apeldoorn.

Alle zeven groepswinnaars en beste vijf nummers twee plaatsen zich voor het EK van september in Tsjechië, Polen, Estland en Finland. Met drie overwinningen heeft Oranje het Europese ticket bijna binnen. Op het vorige EK, dat in 2019 deels in Nederland gehouden werd, eindigde Oranje als tiende.

Nimir Abdel-Aziz keerde terug bij Oranje. De sterspeler van de nationale ploeg kreeg vorige week rust tegen Zweden. Hij maakte 22 punten. Bondscoach Piazza ergerde zich zichtbaar aan het af en toe slordige spel van Nederland in de tweede maar vooral derde set. Zijn donderspeech na de verloren derde set leidde tot een stuk betere vierde set.

Abdel-Aziz erkende dat Oranje weleens beter heeft gespeeld. "Ik ga nu niet echt met een lekker gevoel naar de kleedkamer", zei hij bij Ziggo Sport.

"We hadden het eerder af moeten maken. De foutjes die we maakten, kunnen we ons zondag niet permitteren tegen Kroatië. Aan de andere kant zijn we pas twee weken samen. We hebben alle drie de duels gewonnen. Volgens mij hebben we er weleens slechter voorgestaan."