Kiki Bertens maakt volgende week niet haar opwachting op het WTA-toernooi van Belgrado. De nummer zeventien van de wereld heeft twee weken voor de start van Roland Garros nog altijd last van haar achillespees.

"Ik sta nog wat langer langs de kant, omdat mijn achillespees nog altijd niet goed aanvoelt", schrijft Bertens vrijdag op Instagram. "De laatste weken zijn erg moeilijk en teleurstellend geweest, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren. Er komen betere tijden aan."

De 29-jarige Bertens meldde zich eerder af voor het WTA-toernooi van Rome, dat deze week gespeeld wordt. Haar laatste wedstrijd was op 1 mei in Madrid, waar ze in de tweede ronde verloor van Veronika Kudermetova.

Bertens liet zich in oktober vorig jaar opereren aan de achillespees waar ze al geruime tijd last van had. Ze keerde begin maart in Doha terug op de baan en beleeft vooralsnog een moeizaam seizoen. In de eerste ronde in Madrid boekte ze haar enige zege tot dusver in 2021.

Kiki Bertens won in 2021 pas één wedstrijd op WTA-niveau. Kiki Bertens won in 2021 pas één wedstrijd op WTA-niveau. Foto: Getty Images

Bertens zakte al flink op wereldranglijst

In Qatar, Dubai en Miami ging Bertens telkens in haar eerste partij onderuit. Door het gekwakkel zakte ze al flink op de wereldranglijst. Haar huidige zeventiende positie is haar laagste ranking sinds augustus 2018.

In mei 2019 was Bertens nog de mondiale nummer vier en daarmee de hoogst geklasseerde Nederlandse ooit. Ze loste Betty Stöve af, die in 1977 de mondiale nummer vijf was.

Op Roland Garros heeft Bertens aardig wat punten te verdedigen, want vorig jaar kwam ze tot de vierde ronde. Haar beste prestatie ooit op het Grand Slam-toernooi in Parijs is een halvefinaleplaats in 2016.