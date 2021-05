Sinds zijn sensationele tijd op de 100 meter schoolslag van eind april weet de zwemwereld wat Arno Kamminga zelf al een tijdje gelooft: hij kan grote titels veroveren op de langebaan. Misschien al volgende week bij de EK in Boedapest, zelfs als hij daarvoor alleenheerser Adam Peaty moet verslaan.

Een van de eerste reacties op de Instagram-post waarmee Kamminga zijn recordtijd van 57,90 seconden vierde, kwam van de enige man die ooit sneller was op 100 meter schoolslag. "Gefeliciteerd bro", schreef Peaty.

De 26-jarige Brit is al meer dan een half decennium de koning van de (50 en 100 meter) schoolslag. De olympisch kampioen van 2016, achtvoudig wereldkampioen en twaalfvoudig Europees kampioen was vorige maand door twee 57'ers bij de Britse olympische trials zelfs de houder van de twintig snelste tijden ooit op de 100 school.

Kamminga's uithaal bij een testwedstrijd in Eindhoven maakte een snel einde aan die haast niet te bevatten statistiek. De 25-jarige Katwijker zette de vijftiende tijd ooit neer en mag zich de tweede man noemen die een 100 meter schoolslag in minder dan 58 seconden heeft afgewerkt.

"Dat voelt natuurlijk heel goed", zegt Kamminga in gesprek met NU.nl. "Als ik terugdenk aan die race, krijg ik direct een lach op mijn gezicht. Ik haal er heel veel energie en vertrouwen uit."

Kamminga weet dat het gat met het wereldrecord van Peaty (56,88) nog groot is. "Hij heeft flink harder gezwommen, maar laten we hopen dat hij toch een beetje zenuwachtig is geworden van mijn tijd. Ik leg me er niet bij voorbaat bij neer dat Peaty niet te verslaan is bij de EK en de Olympische Spelen. Als ik dat doe, kan ik net zo goed stoppen."

De post van Arno Kamminga na zijn Nederlands record op de 100 school, en de reactie van Adam Peaty. De post van Arno Kamminga na zijn Nederlands record op de 100 school, en de reactie van Adam Peaty. Foto: Instagram/arnokamminga

'Dit niveau zit al heel lang in mijn hoofd'

Kamminga begon pas in 2012 serieus met trainen en boekte vooral de afgelopen jaren veel progressie. In 2018 werd de laatbloeier bij zijn debuut op een EK langebaan zevende in de finale van de 100 en 200 meter schoolslag, waarna hij een jaar later bij de EK kortebaan goud pakte op die twee onderdelen.

Inmiddels is de pupil van coach Mark Faber een serieuze kandidaat voor een medaille bij zijn eerste Spelen, over twee maanden in Tokio. Op de 100 school staat hij tweede op de mondiale jaarlijst en op de 200 school - die Peaty niet zwemt - heeft hij de snelste tijd wereldwijd achter zijn naam staan (2.07,71).

"Het niveau dat ik nu haal, zit al heel lang in mijn hoofd", aldus Kamminga. "Eerst was ik de enige die geloofde in die droom, later kwam Mark erbij en langzamerhand zijn er steeds meer mensen in gaan geloven."

Arno Kamminga (links) lag bij de EK van 2018 al een keer naast Adam Peaty. Arno Kamminga (links) lag bij de EK van 2018 al een keer naast Adam Peaty. Foto: ANP

'Ik voel niet echt druk'

Dat betekent allerminst dat Kamminga nu al tevreden is. "Ik weet zeker dat de rek er nog lang niet uit is. Zeker op de 200 school denk ik dat ik sneller kan zwemmen dan iedereen. De kunst is om komende zomer in Tokio mijn beste races neer te zetten, maar die druk voel ik niet echt. De wetenschap dat de potentie er is, dat ik nog veel harder kan zwemmen dan ik nu doe, geeft me rust."

De schoolslagspecialist vindt het dan ook geen probleem dat er veel van hem wordt verwacht. "Ik vind het eigenlijk wel een mooi compliment dat meer mensen nu naar mij kijken. Natuurlijk zal ik er even goed ziek van zijn als ik geen medaille win bij de EK of de Spelen. Maar ik weet door al mijn werk van de afgelopen jaren dat het goed zal komen. Is het niet deze zomer, dan over een paar jaar."

De EK in het zwembad begint maandag in Boedapest. Kamminga komt op de eerste ochtend (sessie start om 10.00 uur) direct in actie in de series van de 100 meter schoolslag. Hij zal later ook starten op de 200 en 50 school.