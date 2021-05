Wereldkampioen judo Noël van 't End heeft besloten om zijn titel in de categorie tot 90 kilogram volgende maand niet te verdedigen. Ook Henk Grol laat de WK in Boedapest schieten met het oog op de Olympische Spelen in Tokio.

De 29-jarige Van 't End schreef in augustus 2019 geschiedenis door als eerste Nederlandse judoka in tien jaar wereldkampioen te worden. De Houtenaar, die Marhinde Verkerk (2009) opvolgde, pakte uitgerekend goud in Tokio. In de Japanse hoofdstad beginnen over twee maanden de Olympische Spelen.

De focus van Van 't End ligt volledig op de Spelen en daarom laat hij de WK aan zich voorbijgaan. Datzelfde geldt voor de 36-jarige Grol. De tweevoudig olympisch medaillewinnaar in de categorie tot 100 kilogram doet over twee maanden als zwaargewicht mee aan zijn vierde Spelen en zet daarna een punt achter zijn loopbaan.

Met Juul Franssen, Michael Korrel en Roy Meyer zitten er drie Nederlanders in de WK-selectie die bij de vorige editie in 2019 een medaille veroverden. De drie judoka's pakten een kleine twee jaar geleden brons in Tokio.

Naast Meyer gaan ook Kim Polling en Verkerk naar de WK. De drie judoka's streden sinds mei 2018 om het enige olympische ticket in hun gewichtsklasse, maar ze kregen onlangs te horen dat ze niet naar de Spelen mogen. Tessie Savelkouls, die onlangs na een revalidatieperiode van ruim een jaar terugkeerde in training, ontbreekt in de selectie.

De WK judo wordt van 6 tot en met 13 juni gehouden in Boedapest. Het olympisch judotoernooi vindt eind juli plaats in Tokio.

Selectie vrouwen:

Naomi van Krevel (-52 kg), Sanne Verhagen (-57 kg), Juul Franssen, Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke, Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk (-78 kg)

Selectie heren:

Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Jesper Smink (-90 kg), Simeon Catharina, Michael Korrel (-100 kg), Roy Meyer, Jur Spijkers (+100 kg).