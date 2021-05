Synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer zijn vrijdag bij de Europese kampioenschappen in Boedapest ook in de finale van de vrije kür op de vijfde plaats geëindigd.

De Brabantse tweeling kwam tot een score van 88,3000, een verbetering van het persoonlijk record dat de 22-jarige zussen deze week neerzetten in de kwalificatie (86,8667). Een dag eerder werden ze ook al vijfde op de technische uitvoering.

Het podium van de vrije uitvoering zag er precies hetzelfde uit als bij de technische uitvoering. De Europese titel ging weer naar het Russische duo Svetlana Kolesnichenko/Svetlana Romashina, met 97,9000.

Het zilver was voor Marta Fiedina en Anastasija Savtsjoek uit Oekraïne (94,3333) en het brons voor de Oostenrijkse zussen Anna-Maria en Eirini-Marina Alexandri (89,4592).

De tweeling De Brouwer hoopt zich volgende maand op het olympisch kwalificatietoernooi in Barcelona (10-13 juni) te kwalificeren voor Tokio.

De EK zwemmen is maandag begonnen en duurt nog tot en met zondag 23 mei. Vanaf 17 mei komen de langebaanzwemmers in actie in Hongarije.