Dafne Schippers heeft de FBK Games vrijdag haar deelname op 6 juni toegezegd. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter start in Hengelo op de 100 meter.

"Hengelo is echt mijn wedstrijd", zegt de 28-jarige sprintster vrijdag. "Lopen voor eigen publiek geeft iets extra's en het is de enige internationale meeting in Nederland."

Schippers bewaart goede herinneringen aan de FBK Games. In 2015 liep ze er voor het eerst in haar carrière onder de 11 seconden op de 100 meter: 10,94. Ook op de 200 meter was ze al eens heel snel met een baanrecord van 22,02.

Bij de laatste FBK Games, twee jaar geleden, won Schippers de 100 meter in 11,06 en kwalificeerde ze zich voor de Olympische Spelen van Tokio. De Utrechtse atlete gebruikt de 100 meter in Hengelo als voorbereiding op de Spelen, die op 23 juli beginnen.

"Ik groei altijd in het seizoen en heb daarvoor als aanloop een aantal wedstrijden nodig. Op de trainingen loop ik weer goede tijden en ik hoop dat zich dat nu ook gaat vertalen naar de wedstrijden", aldus Schippers, die begin mei met de Nederlandse estafetteploeg deelnam aan de WK estafette in Polen.

Haar eerstkomende wedstrijd is op 23 mei een 200 meter bij de Golden Spike in het Tsjechische Ostrava. Daarna staat een 100 meter in het Amerikaanse Boston op het programma. De FBK Games kondigde eerder de komst van Sifan Hassan aan. De wereldkampioene op de 1.500 en 10.000 meter zal in Hengelo de 10.000 meter lopen.