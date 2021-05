Meer dan 350.000 mensen hebben in ruim een week tijd een petitie ondertekend waarin wordt opgeroepen tot het annuleren van de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

Initiatiefnemer Kenji Utsunomiya, een 74-jarige advocaat die in het verleden diverse keren heeft geprobeerd om gouverneur van Tokio te worden, leverde de petitie vrijdag in bij gouverneur Yuriko Koike. Uit peilingen blijkt al langer dat een meerderheid van de Japanners tegen het doorgaan van de Spelen is.

Volgens Utsunomiya is het vanwege de coronaperikelen niet verantwoord om het mondiale sportevenement in Japan te laten plaatsvinden. Hij riep Koike ertoe op om er bij het internationaal olympisch comité (IOC) op aan te dringen de Spelen af te gelasten.

"Geven we prioriteit aan levens of aan een evenement als de Spelen?", aldus de advocaat. "Nee, levens zijn belangrijker dan geld. Tokio moet er als gaststad bij het IOC op aandringen dat de Spelen geannuleerd worden."

De petitie is niet alleen voorgelegd aan de gouverneur van Tokio en de Japanse overheid, maar wordt ook naar het IOC en het internationaal paralympisch comité (IPC) gestuurd.

Japanners gingen al de straat op om te protesteren tegen de Olympische Spelen. Japanners gingen al de straat op om te protesteren tegen de Olympische Spelen. Foto: Pro Shots

Tot juni geldt nog noodtoestand in Tokio

De Japanse premier Yoshihide Suga maakte vorige week nog bekend dat de noodtoestand in Tokio met twee weken wordt verlengd, tot en met 31 mei. Er zijn nog altijd te veel nieuwe coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad.

Eerder deze week deed de unie van Japanse artsen een klemmend beroep op de regering om het sportevenement te schrappen. Volgens de artsen is het onmogelijk en onverantwoord om de Spelen tijdens de pandemie te houden. Ze vrezen dat de ziekenhuizen de druk niet aankunnen.

Japan heeft de afgelopen weken een aantal testevenementen gehouden waar ook internationale sporters aan deelnamen. Volgens de organisatie verliepen die zonder problemen.

De Olympische Spelen, die al een jaar zijn verschoven vanwege de coronacrisis, worden van 23 juli tot en met 8 augustus gehouden in Tokio.