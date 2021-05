Schoonspringster Celine van Duijn is donderdag bij de EK in Boedapest als zesde geëindigd in de finale op de toren. Ze grijpt daardoor naast haar Europese titel in 2018 en zilver in 2019 deze keer naast de medailles.

De 28-jarige Van Duijn kwam in de finale na vijf sprongen van 10 meter hoogte tot een totaal van 299,80 punten en bleef daarmee ver verwijderd van een podiumplaats.

Het goud ging naar de Russin Anna Konanychina die uitkwam op een totaal van 365,25 punten. Het zilver was voor haar landgenote Yulia Timoshinina (329,20 punten).

De Britse Andrea Spendolini won het brons met 326,60 punten. Daarmee verwees ze titelverdedigster Sofiya Lyskun uit Oekraïne, die zich met de hoogste score had geplaatst voor de finale, naar de vierde plaats.

Van Duijn had zich als tweede geplaatst voor de eindstrijd. Ze pakte twee jaar geleden op het EK zilver achter de Oekraïense. Een jaar eerder zorgde de Nederlandse voor een grote verrassing door de Europese titel te veroveren op de toren bij de EK in Edinburgh.

Vorig jaar gingen de EK zwemmen niet door vanwege de coronapandemie.