De Britse boksers Anthony Joshua en Tyson Fury strijden op 14 augustus in Saoedi-Arabië om de wereldtitels in het zwaargewicht. In 'The Battle of Britain' staan alle wereldtitels in de meest aansprekende gewichtsklasse op het spel.

De 31-jarige Joshua is de wereldkampioen van de bonden IBF, WBO en WBA. De één jaar oudere Fury heeft de kampioensgordel van de WBC in zijn bezit.

In maart maakte sportpromotor Eddie Hearn al bekend dat Joshua en Fury een contract hebben getekend voor twee onderlinge partijen, die beide dit jaar gehouden moeten worden. Op zaterdag 14 augustus gaat het eerste gevecht plaatsvinden. De exacte locatie in Saoedi-Arabië is nog niet bekend.

"Ze willen iets heel, heel speciaals creëren dat de wereld gaat verbazen", zei Hearn bij Sky Sports over de organisatie in Saoedi-Arabië. "De vorige keer bouwden ze in zeven weken een stadion voor het gevecht van Joshua met Andy Ruiz Jr., waar achttienduizend toeschouwers bij waren. Ze hebben ook enkele andere opties, maar ze willen speciaal voor dit gevecht weer een stadion neerzetten."

Joshua en Fury zullen miljoenengages bij eerste gevecht eerlijk verdelen

Eind 2019 heroverde Joshua zijn wereldtitels door in de speciaal daarvoor gebouwde arena nabij de Saoedische hoofdstad Riyad de Amerikaan Andy Ruiz Jr. te verslaan.

Joshua en Fury zullen de miljoenengages bij het eerste gevecht eerlijk verdelen (50/50). De winnaar kan rekenen op 60 procent bij de rematch, tegen 40 procent voor de verliezer.

Joshua en Fury worden gezien als de twee beste zwaargewichten van dit moment. Joshua heeft 24 van zijn 25 profgevechten gewonnen. De nog ongeslagen Fury behaalde dertig overwinningen in 31 gevechten. Eén partij eindigde onbeslist.