Ferry Weertman is donderdag net naast het podium geëindigd op de 10 kilometer open water bij de EK zwemmen in Boedapest. De regerend olympisch kampioen en Europees kampioen van 2014, 2016 en 2018 werd vierde.

Het goud ging naar Gregorio Paltrinieri, die in de laatste ronde op het Lupameer afstand nam van de concurrentie. De 26-jarige Italiaan had op de finish een voorsprong van ruim elf seconden op de Fransman Marc-Antoine Olivier (zilver) en de Duitser Florian Wellbrock (brons).

Weertman tikte een seconde na Wellbrock aan en raakte zo na zeven jaar de Europese titel op de 10 kilometer kwijt. De 28-jarige Nederlander zei vooraf dat hij de EK vooral ziet als een voorbereidingstoernooi op de Olympische Spelen. Hij wil komende zomer in Tokio zijn titel prolongeren.

Lars Bottelier, de tweede Nederlander in de race, eindigde als 22e op ruim anderhalve minuut van de winnaar.

Paltrinieri is de regerend olympisch kampioen op de 1.500 meter in het zwembad. Zijn gouden medaille woensdag op de 5 kilometer was zijn eerste grote titel bij het openwaterzwemmen.

Van Rouwendaal pakte wel goud op 10 kilometer

Eerder op donderdag prolongeerde Sharon van Rouwendaal haar Europese titel op de 10 kilometer. De olympisch kampioene was woensdag ook al de beste op de 5 kilometer in Hongarije.

Bottelier komt zondag nog in actie op de 25 kilometer, de laatste race bij het openwaterzwemmen op de EK. Weertman en Van Rouwendaal slaan dit niet-olympische onderdeel over.