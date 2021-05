Sharon van Rouwendaal heeft donderdag bij de EK zwemmen in Boedapest ook haar titel op de 10 kilometer in het open water geprolongeerd. De 27-jarige Nederlandse pakte na een spannende sprint haar tweede gouden medaille in twee dagen.

De 27-jarige Van Rouwendaal was in de laatste meters van de race op het Lupameer in een felle strijd verwikkeld met de Hongaarse Anna Olasz. De titelverdedigster tikte net wat eerder aan: het verschil was slechts 0,3 seconden.

Het brons ging naar Rachele Bruni, die 2,4 seconden toegaf op de winnares. Het was voor de dertigjarige Italiaanse haar twaalfde EK-medaille (acht keer goud, twee keer zilver en twee keer brons), waarmee ze het record in het openwaterzwemmen van de Duitser Thomas Lurz evenaarde.

Van Rouwendaal zwom in de derde van vijf rondes weg bij haar concurrenten. Ze bouwde een flinke voorsprong op, maar in de laatste ronde kwamen de andere zwemsters terug. Olasz slaagde erin om in de laatste honderden meters naar de aantikplaat naast Van Rouwendaal te komen, maar in de eindsprint bleek de topfavoriet toch de sterkste.

"Ik heb mezelf helemaal kapot gezwommen in deze race. Maar ik ben heel erg blij", zei Van Rouwendaal na de race. "Ik had van mijn coaches Thijs Hagelstein en Bernd Berkhahn de opdracht gekregen om deze race een beetje te 'spelen'. Dit is waarschijnlijk mijn laatste race voor de Spelen, ik moest kijken hoe ik mijn concurrentes moe kon maken. Vooral door heel veel versnellingen te plaatsen."

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om beelden van de spannende finish van de 10 kilometer te bekijken.

Zevende Europese titel voor Van Rouwendaal

Van Rouwendaal prolongeerde woensdag al haar titel op de 5 kilometer. De 10 kilometer is belangrijker, want dat is het enige olympische onderdeel bij het openwaterzwemmen. Van Rouwendaal pakte in 2016 de olympische titel op de 10 kilometer in Rio de Janeiro.

De geboren Baarnse, die vorig jaar de Franse coach Philippe Lucas verruilde voor de Duitser Berkhahn, heeft nu zeven Europese titels op haar naam staan. In 2014 in Berlijn won ze de 10 kilometer en de landenwedstrijd en in 2018 in Glasgow de 5 kilometer, de 10 kilometer en de landenwedstrijd.

De EK in Boedapest was voor Van Rouwendaal een belangrijk testmoment richting de Spelen van komende zomer in Tokio. De 5 kilometer van woensdag was haar eerste wedstrijd in open water in anderhalf jaar tijd.

"Mijn zevende Europese titel geeft vertrouwen voor de Spelen. Dat is het grote doel. Ik ga nu hard werken tot aan Tokio en dan zien we daar wel hoe het gaat."