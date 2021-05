Synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer hebben donderdag wederom een goede prestatie neergezet bij de EK in Boedapest. Het Nederlandse duet eindigde als vijfde bij de technische kür.

De zusjes De Brouwer zetten met 87,2526 punten een persoonlijk record neer. Dat lukte de 22-jarige tweeling dinsdag ook al in de voorrondes van de vrije oefening (86,867 punten). Die score was toen eveneens goed voor de vijfde plek.

De Russische vrouwen Svetlana Romashina en Svetlana Kolesnichenko zetten met 96,2904 punten de beste score neer bij de technische kür. Marta Fiedina en Anastasiya Savchuk uit Oekraïne werden tweede (92,6862) en de Oostenrijkse vrouwen Anna-Maria en Eirini-Marina Alexandri eindigden als derde (89,4592).

De verplichte kür stond voor maandag op het programma, maar werd halverwege afgebroken wegens technische problemen met een onderwaterspeaker.

Noortje en Bregje de Brouwer zwemmen vrijdagochtend de finale van de vrije kür.

De tweeling heeft zich nog niet geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio. Bij een kwalificatietoernooi in Barcelona worden in juni de laatste zeven startbewijzen verdeeld.