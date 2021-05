MMA-vechter Conor McGregor is volgens Forbes momenteel de best betaalde sporter ter wereld. Het zakenblad heeft uitgerekend dat de 32-jarige Ier zo'n 180 miljoen dollar (omgerekend zo'n 149 miljoen euro) heeft verdiend in de afgelopen twaalf maanden.

McGregor verdiende met zijn verloren UFC-gevecht met Dustin Poirier in januari 'slechts' 22 miljoen dollar. Het gros van wat 'The Notorious' in het afgelopen jaar heeft verdiend, kwam via zijn zakelijke activiteiten.

Door onder andere de verkoop van een meerderheidsbelang in zijn whiskymerk Proper No. Twelve mocht hij nog eens 158 miljoen dollar (zo'n 131 miljoen euro) op zijn rekening bijschrijven.

McGregor is een van de vier atleten die volgens Forbes meer dan 100 miljoen dollar verdienden. Lionel Messi staat met 130 miljoen dollar (zo'n 107 miljoen euro) op plek twee op de lijst, gevolgd door zijn grote rivaal Cristiano Ronaldo (120 miljoen dollar, omgerekend 99 miljoen euro).

Op plek vier staat Americanfootballer Dak Prescott. De quarterback van Dallas Cowboys verdiende 107,5 miljoen dollar (89 miljoen euro), met dank aan een tekenbonus van 66 miljoen dollar die kreeg toen hij recent een nieuwe verbintenis tekende. De Amerikaanse basketballer LeBron James completeert met 96,5 miljoen dollar (80 miljoen euro) de top vijf.

Vorig jaar was Roger Federer volgens Forbes de best betaalde sporter, met een inkomen van zo'n 88 miljoen euro. De Zwitserse tennisser, die de afgelopen twaalf maanden amper in actie kwam door een knieblessure, staat nu zevende met 74 miljoen euro.