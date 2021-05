Het internationaal olympisch comité (IOC) is ervan overtuigd dat de Olympische Spelen van Tokio van "historische" betekenis zullen zijn. Dat een groot deel van de Japanse bevolking tegen het doorgaan van het evenement is vormt daarvoor geen belemmering, aldus de instantie.

"Het wordt een groot succes. Natuurlijk begrijpen we dat de mensen in Japan terughoudend zijn. Maar er zijn met succes inmiddels testwedstrijden gehouden in Tokio", zei een woordvoerder van het IOC woensdag.

"Ook de internationale federaties hebben wereldwijd topevenementen georganiseerd en die zijn allemaal goed en veilig verlopen. Met de geplande maatregelen tijdens de Spelen hebben we er alle vertrouwen in dat het goed zal gaan."

In Japan geldt nog steeds de noodtoestand in verband met de coronapandemie. Uit vrees voor het virus zien veel Japanners, doorgaans liefhebbers van de sport, liever dat de Spelen opnieuw uitgesteld worden of helemaal niet meer doorgaan. Volgens een laatste peiling is inmiddels 60 procent tegen het doorgaan van het evenement.

Al veel maatregelen getroffen

De Japanse autoriteiten hebben inmiddels tal van maatregelen getroffen om de risico's te beperken. Zo worden er geen buitenlandse toeschouwers toegelaten en worden betrokkenen streng gecontroleerd of ze besmet zijn. Het IOC zegt volledig achter deze maatregelen te staan.

Het sportevenement zal de landen van de wereld dichter bij elkaar brengen, verwacht het comité. "Als alles eenmaal loopt in Tokio, zal de angst van de Japanse bevolking omslaan in enthousiasme. De mensen zullen trots zijn op wat hun land voor elkaar heeft gekregen."

De Olympische Spelen, die vorig jaar vanwege de pandemie werden uitgesteld, beginnen op 23 juli.