Vier Nederlandse badmintonners zijn woensdag officieus geplaatst voor de Olympische Spelen komende zomer in Tokio. Naast Mark Caljouw, van wie dit min of meer al bekend was, gaat het om Selena Piek, Cheryl Seinen en Robin Tabeling.

"Woensdag werd bekend dat het laatste toernooi dat meetelt voor kwalificatie, de Singapore Open, is geannuleerd", zegt de Nederlandse badmintonbond. "Hiermee is het Nederlandse kwartet door hun huidige plek op de kwalificatieranglijst niet meer in te halen door de concurrentie."

De Badminton World Federation (BWF) publiceert uiterlijk op 15 juni de definitieve kwalificatieranglijsten, maar na het annuleren van de Singapore Open is de verwachting dat dit eerder zal zijn. Dan is de kwalificatie voor de betreffende atleten officieel.

Met de 26-jarige Caljouw staat er na 25 jaar weer een Nederlandse man in het enkelspel op de Olympische Spelen. In 1996 in Atlanta was Nederland op dit onderdeel voor het laatst vertegenwoordigd, door het trio Ron Michels, Jeroen van Dijk en Joris van Soerland.

Cheryl Seinen (links) en Selena Piek (rechts). Cheryl Seinen (links) en Selena Piek (rechts). Foto: AFP

Piek voor tweede keer naar Spelen

Piek mag zich opmaken voor haar tweede Olympische Spelen. De 29-jarige dubbelspecialiste kwam op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 al in actie met Jacco Arends in het gemengddubbel en Eefje Muskens in het vrouwendubbel.

Nu gaat Piek naar de Spelen met de 25-jarige Seinen in het vrouwendubbel en met de 27-jarige Tabeling in het gemengddubbel. Seinen en Tabeling maken hun olympisch debuut. De laatste Nederlandse badmintonmedaille was in 2004. Destijds pakte Mia Audina zilver in Athene.

De Spelen in Tokio beginnen op vrijdag 23 juli en op zondag 8 augustus is de sluitingsceremonie.