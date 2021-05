Tyjani Beztati krijgt in juli een nieuwe kans om wereldkampioen kickboksen te worden. De lichtgewicht strijdt met Elvis Gashi om de kampioensriem op GLORY 78, het evenement waarvan Badr Hari tegen Arkadiusz Wrzosek het hoofdgevecht is.

Beztati vocht tweemaal eerder voor de wereldtitel en verloor beide partijen. "Ik was toen net twintig jaar en ben inmiddels een stuk verder en volwassener", zegt hij tegen NU.nl. "Ik ga de mensen een hele andere Tyjani laten zien."

De 23-jarige Amsterdammer, die onder Marokkaanse vlag vecht, draagt de bijnaam 'Wonderboy'. Hij wordt al langere tijd beschouwd als een veelbelovend talent binnen GLORY.

"Mensen hebben altijd gezegd: hij wordt een grote. Dit is het moment om het waar te maken", aldus de kickbokser.

Voorlopige fightcard GLORY 78 Weltergewicht: Mohamed Hamicha (Marokko) - Dmitrii Menshikov (Rusland)

Zwaargewicht: Tarik Khbabez (Marokko) - Antonio Plazibat (Kroatië)

Titelgevecht lichtgewicht: Tyjani Beztati (Marokko) - Elvis Gashi (Verenigde Staten)

Zwaargewicht: Badr Hari (Marokko) -Arkadiusz Wrzosek (Polen)

Wereldtitel is vacant na vertrek kampioen Grigorian

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Beztati al ruim 75 gevechten achter zijn naam. Als prof won hij tien van zijn dertien optredens. Maar eerdere titelgevechten tegen de Thai Sitthichai Sitsongpeenong (in 2018) en de Armeniër Marat Grigorian (2019) gingen verloren.

Grigorian maakte tijdens de pandemie de overstap naar de rivaliserende kickboksbond ONE Championship, waardoor de wereldtitel in het lichtgewicht vacant is. Beztati neemt het als nummer twee van de ranking op tegen de Amerikaanse nummer drie Gashi.

"Ik ken hem niet heel goed, al heb ik hem wel een paar keer in de ring zien staan tegen jongens waar ik ook tegen gevochten heb. Maar ik kijk vooral naar mezelf en ga zorgen dat hij zich aan mij gaat aanpassen."

Beztati trainde in Engeland met UFC-vechters

Hoewel hij door corona bijna anderhalf jaar niet heeft gevochten, voelt Beztati zich klaar voor het titelgevecht. "Ik ben een tijdje in Liverpool geweest om te trainen met UFC-vechters. En ik ben overgestapt van een gym in Utrecht naar een in Almere."

"Ik train nu met een select groepje en heb met mijn team een hele goede vibe. Alles is erop gericht om te knallen op 17 juli."