Sharon van Rouwendaal was woensdag heel erg blij met haar Europese titel op de 5 kilometer in het open water bij de EK zwemmen in Boedapest. De 27-jarige Nederlandse zag dat haar keuze voor een trainerswissel vooralsnog goed uitpakt.

Van Rouwendaal verruilde Philippe Lucas vorig jaar voor Bernd Berkhahn. De Duitser is wat wetenschappelijker ingesteld dan de Fransman, die berucht is om zijn harde aanpak. Van Rouwendaal liet in aanloop naar dit EK weten dat ze vooral wilde bewijzen dat ze daar verstandig aan heeft gedaan.

"Ik voel me heel erg goed. Ik heb anderhalf jaar niet geracet, dus het was wel een beetje stressvol vanmorgen. Ik wilde het extra goed doen", zei Van Rouwendaal nadat ze op overtuigende wijze het goud had veroverd op de kortste afstand in het openwaterzwemmen.

"Ik heb natuurlijk vorig jaar van coach gewisseld en ik wilde laten zien dat dat een goede keuze is geweest. Het blijkt wel dat ik nog steeds heel hard kan zwemmen. Ik kon nog tot aan het einde van de wedstrijd versnellen, dus ik ben heel erg tevreden."

'Sterkte van concurrentie valt tot nu toe wel mee'

Van Rouwendaal overtuigde meteen in haar eerste race sinds anderhalf jaar, toen ze bij de EK in Glasgow goud won op de 5 en 10 kilometer en in de teamwedstrijd. Ze ging het grootste deel van de race aan kop en kwam na 58.45 minuten met een ruime voorsprong over de finish.

"Ik vind het nooit zo lekker om voorop te liggen. Je weet dan niet of je het volhoudt of dat de anderen nog terugkomen. Maar in de slotfase, bij de laatste boei, zei ik tegen mezelf: dit gaat wel lukken. Je hebt tot nu toe alles goed gedaan, dus blijven focussen tot de finish", aldus Van Rouwendaal.

"In het begin was het een kwestie van inkomen. Je weet immers niet hoe de anderen getraind hebben de afgelopen anderhalf jaar en hoe sterk ze zijn. Misschien wel veel sterker dan in Glasgow, maar dat valt tot nu toe wel mee. Ik hoop morgen weer goed te zwemmen en nog een medaille te pakken."

Van Rouwendaal, die haar titel op de 5 kilometer prolongeerde, doet donderdag mee aan de 10 kilometer, waarop ze regerend olympisch kampioene is. De EK in Boedapest is voor haar een belangrijk testmoment richting de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.