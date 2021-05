Sharon van Rouwendaal heeft woensdag bij de EK in Boedapest haar Europese titel op de 5 kilometer in het open water geprolongeerd. De 27-jarige Nederlandse was op het Lupameer op overtuigende wijze de beste op dit niet-olympische onderdeel.

Van Rouwendaal ging het grootste deel van de race aan kop en kwam na 58.45 minuten met een ruime voorsprong over de finish. De Italiaanse Giulia Gabbrielleschi werd met vier seconden achterstand tweede en de Française Oceane Cassignol werd derde op zes seconden.

Bij de vorige EK, in 2018 in Glasgow, veroverde Van Rouwendaal drie keer goud: op de 5 en 10 kilometer en in de teamwedstrijd. Op de 25 kilometer pakte ze destijds zilver.

De EK in Boedapest is voor Van Rouwendaal een belangrijk testmoment richting de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De 5 kilometer was haar eerste wedstrijd in open water in anderhalf jaar tijd. Donderdag gaat ze van start op de 10 kilometer, waarop ze regerend olympisch kampioene is.

Sharon van Rouwendaal in actie tijdens de 5 kilometer in het open water. Sharon van Rouwendaal in actie tijdens de 5 kilometer in het open water. Foto: EPA

Van Rouwendaal komt na eerste ronde als zesde door

Van Rouwendaal begon rustig aan haar eerste EK-race. Na het eerste van drie rondjes kwam ze als zesde door, op bijna vier seconden van de Duitse Jeannette Spiwoks. In de tweede ronde nam Van Rouwendaal de leiding over, met Gabbrielleschi en dier landgenote Ginevra Taddeucci kort achter haar.

Bij het ingaan van de laatste ronde bedroeg de marge van Van Rouwendaal op Gabbrielleschi 2,6 seconden. Ze pareerde in de slotfase diverse aanvallen van haar grote rivale en tikte na een geslaagde eindsprint royaal als eerste aan, waarna een luide oerkreet volgde.

Van Rouwendaal verruilde coach Philippe Lucas vorig jaar voor Bernd Berkhahn. De Duitser is wat wetenschappelijker ingesteld dan de Fransman, die berucht is om zijn harde aanpak. Van Rouwendaal wil op deze EK bewijzen dat de trainerswissel de juiste keuze was en dat lijkt vooralsnog het geval.