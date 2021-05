Ferry Weertman ziet de 10 kilometer op het EK in Boedapest van donderdag vooral als een voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio. Dat de temperatuursverschillen tussen beide wedstrijden flink zullen variëren, doet daar weinig aan af.

De 28-jarige Weertman voelt zich als olympisch kampioen, wereldkampioen en drievoudig Europees kampioen min of meer verplicht om in het Lupameer voor EK-goud te gaan. "Je bent titelhouder of je bent het niet."

"Maar het belangrijkste is mijn manier van zwemmen. Hoe deel ik mijn race in, hoe ben ik aan het zwemmen, hoeveel energie heb ik over aan het einde en welke keuzes maak ik onderweg? Dat zijn de kernpunten op weg naar het grote doel."

Daarmee doelt Weertman uiteraard op de Olympische Spelen komende zomer in Tokio. "Daar is alles op gericht. In mijn olympische race moet ik pieken. Daar is mijn hele planning op afgestemd."

Weertman geen liefhebber van beschermende wetsuit

Weertman zal in Boedapest waarschijnlijk in een beschermende wetsuit zwemmen. "De kans dat de temperatuur van het water boven de 20 graden Celsius zal zijn, is niet heel groot. Dus zwemt iedereen in een wetsuit, omdat je daarin sneller bent."

"Bij een temperatuur van het water tussen 18 en 20 graden mag je kiezen tussen een wetsuit en een normaal racepak", legt hij uit. "Onder de 18 graden is een wetsuit verplicht en onder de 16 graden zwemmen we in principe niet."

Weertman is geen liefhebber van de wetsuit. "Toen ik begon met zwemmen in open water, was de temperatuurregel er nog niet. Ook bij 16 graden zwom ik zonder wetsuit. Ik kan wel tegen een beetje kou en zwem liever in een gewoon racepak."

Ferry Weertman en Ranomi Kromowidjojo konden in coronatijd thuis trainen in de tuin. Ferry Weertman en Ranomi Kromowidjojo konden in coronatijd thuis trainen in de tuin. Foto: Instagram/VeryFerryFast

Water in Tokio zal circa 30 graden zijn

Naar verwachting zal het water bij de Spelen in Tokio tussen de 28 tot 30 graden zijn. "Er zijn niet veel plekken waar het water zó warm is. We bereiden ons er zo goed mogelijk op voor."

"We zijn al op stage geweest in Singapore en Curaçao en na het EK zoeken we opnieuw het warme water op. Het is heel anders want je zweet meer tijdens het zwemmen, waardoor je meer vocht verliest."

Weertman en zijn vriendin Ranomi Kromowidjojo prijzen zichzelf gelukkig met het speciale zwembad van ruim 4 bij 2 meter dat sinds vorig jaar in hun achtertuin ligt. Daarin kunnen de olympische kampioenen tijdens de coronapandemie trainen. Ze kunnen de stroom en de temperatuur in het bad zelf aanpassen.

"Ik heb me daardoor goed kunnen voorbereiden op het koude water in Boedapest. Maar na het EK gaat de thermometer van ons badje meteen richting de 30 graden", zegt Weertman.