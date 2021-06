De Nederlandse handbalsters moeten het op de Olympische Spelen zonder Estavana Polman stellen. De sterspeelster liep vorige maand een zware knieblessure op en is daar niet tijdig van hersteld.

Polman blesseerde haar rechterknie begin mei tijdens een oefenwedstrijd van haar club Esbjerg tegen Odense, in de halve finales van het Deense kampioenschap. Toen was al duidelijk dat het een race tegen de klok zou worden om de Spelen nog te halen

De 28-jarige Arnhemse schatte een paar weken geleden haar kans op deelname op 2 procent. Ook die hoop heeft ze nu laten varen, maakte ze dinsdag bekend op Instagram.

"Na zorgvuldig overleg met mijn artsen heb ik met pijn in het hart moeten besluiten niet deel te nemen aan de Olympische Zomerspelen in Tokio. De komende maanden zal ik geopereerd worden en in de tijd daarna moet ik herstellen."

"Op dit moment ben ik diep teleurgesteld en verdrietig, maar ik geloof dat dit uiteindelijk de juiste beslissing is voor mijn gezondheid en hopelijk ben ik snel weer fit genoeg om mijn carrière voort te zetten."

Polman blesseerde zich aan de knie waarvan ze iets minder dan een jaar geleden al de kruisband afscheurde. Na een revalidatie van acht maanden maakte ze in maart haar rentree.

67 Ploeggenoten dragen geblesseerde Polman van het veld

Afwezigheid Polman nieuwe tegenslag voor Oranje

De afwezigheid van Polman is een flinke aderlating voor Oranje. In 2019 werd ze nog uitgeroepen tot beste speelster van het WK in Japan, waar Oranje goud pakte. Zonder de geblesseerde opbouwspeelster werd Nederland vorig jaar teleurstellend zesde op het EK.

Het is niet de enige tegenvaller voor de handbalsters in aanloop naar de Olympische Spelen. Yvette Broch heeft zich teruggetrokken omdat ze zich niet wil laten vaccineren tegen corona en afziet van een alternatief verblijf in Tokio. Verder is deelname van Nycke Groot, die begin deze maand een zware schouderblessure opliep, hoogst onzeker.

De Olympische Spelen beginnen op 23 juli. Nederland is samen met Montenegro, Noorwegen, Japan, Zuid-Korea en Angola ingedeeld in groep A.