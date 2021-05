Iets meer dan twee maanden voor de start van de Olympische Spelen is Estavana Polman opnieuw geblesseerd geraakt. De sterspeelster van de Nederlandse handbalsters liep dinsdagavond een ogenschijnlijk zware knieblessure op.

Polman blesseerde zich in de wedstrijd van haar club Esbjerg tegen Odense in de halve finales van de Deense competitie. Het gaat om de knie waarvan ze vorig jaar al haar kruisband scheurde.

"Natuurlijk heeft onze fysiotherapeut haar meteen onderzocht, maar het is moeilijk om nu al iets over de blessure te zeggen", zegt trainer Jesper Jensen van Polmans club Esbjerg tegen TV2. "We zullen een scan van de knie nodig hebben om duidelijkheid te krijgen. Dat kan misschien nog drie of vier dagen duren."

Polman had overduidelijk veel pijn. De 28-jarige Arnhemse schreeuwde het uit en sloeg op de grond. Twee teamgenoten droegen haar van het veld af richting de kleedkamer.

In maart maakte Polman nog haar rentree, nadat ze acht maanden daarvoor de kruisband van haar rechterknie afscheurde.

67 Ploeggenoten dragen geblesseerde Polman van het veld

Olympisch handbaltoernooi begint op 24 juli

In 2019 werd Polman nog uitgeroepen tot beste speelster van het WK in Japan, waar Oranje goud pakte. Zonder de geblesseerde opbouwspeelster werd Nederland vorig jaar op het EK teleurstellend zesde.

Bondscoach Emmanuel Mayonnade nam Polman maandag op in zijn voorlopige selectie voor de Olympische Spelen. Het olympische handbaltoernooi begint op 24 juli. Oranje speelt in de groepsfase tegen Noorwegen, Montenegro, Japan, Zuid-Korea en Angola.