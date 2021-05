Voetbalbond KNVB en hockeybond KNHB zijn teleurgesteld over de dinsdag aangekondigde versoepelingen van het demissionaire kabinet. Beide bonden benadrukken dat gewoon trainen onmogelijk blijft door de coronamaatregelen.

Waar nu volwassenen van 27 jaar en ouder in groepen van maximaal vier personen mogen trainen, wordt dit vanaf woensdag 19 mei waarschijnlijk verruimd naar dertig personen.

"Maar voor hockeyers van 27 jaar en ouder blijft gelden dat zij tijdens het trainen 1,5 meter afstand moeten houden", schrijft de hockeybond, die daarmee aangeeft dat er eigenlijk niets verandert. Die afstandsregel gold voor mensen tot 27 al niet.

De KNVB ziet een vergelijkbaar probleem. "Hoe gaat jullie trainingspartijtje eruitzien?", vraagt de KNVB zich af. Op een plaatje op Twitter heeft de KNVB onder die tekst een opstelling gemaakt van een verzonnen team. Zes spelers zijn maximaal 26 jaar oud en mogen dus wel meedoen aan de trainingspartij. De vijf spelers die 27 jaar of ouder zijn, zijn rood omcirkeld en mogen vanwege de blijvende afstandsregel niet meedoen aan de partij.

'We blijven in gesprek'

De KNVB heeft bij het kabinet al eerder aangegeven dat trainen op 1,5 meter praktische problemen oplevert. "We hopen dat ook alle volwassenen snel weer normaal mogen trainen. En dat kinderen tegen clubs in de buurt, op fietsafstand, wedstrijdjes mogen spelen", aldus een woordvoerder.

Volgens de voetbalbond is het voor de volksgezondheid juist belangrijk om buiten met elkaar te sporten. "Besmettingen vinden niet of nauwelijks in de buitenlucht plaats, terwijl sport bijdraagt aan de gezondheid en weerstand. Hierover blijven we in gesprek met de overheid."

De bonden van binnensporten zijn wel verheugd. Waarschijnlijk mogen vanaf 19 mei maximaal dertig personen in een ruimte sporten, mits zij 1,5 meter afstand houden. "Een eerste positieve ontwikkeling voor het volleybal!", aldus volleybalbond Nevobo.