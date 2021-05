De Dakar Rally zal in 2022 net als in de twee voorgaande jaren volledig worden afgewerkt in Saoedi-Arabië, zo meldt de organisatie dinsdag. Tevens werd bekend dat er een raceklasse wordt toegevoegd.

De befaamde rally zal op 2 januari vertrekken in Ha'il in het noorden van het land en op 14 januari finishen in de westelijke stad Djedda. Op 8 januari is er een rustdag in hoofdstad Riyad.

Op 1 januari gaat in Ha'il de Dakar met een podiumceremonie van start gevolgd door een korte proloog die volledig in het zand wordt gereden. Die bepaalt de startopstelling voor 2 januari. "We gaan plekken ontdekken die we niet volledig hebben verkend en leggen de nadruk op zand en duinen", zei Dakar-directeur David Castera tegen persbureau AFP.

Nieuw in de 44e editie van de rally is de raceklasse T1-E, die is bedoeld voor prototypes die weinig CO2-uitstoot hebben. Dakar streeft ernaar om in 2030 te stoppen met voertuigen met een verbrandingsmotor.

Stephane Peterhansel boekte in 2021 bij de auto's zijn veertiende eindzege in de Dakar Rally. Stephane Peterhansel boekte in 2021 bij de auto's zijn veertiende eindzege in de Dakar Rally. Foto: EPA

'Er zijn vrouwen die rijden'

Dakar Rally ging in 2020 voor het eerst door Saoedi-Arabië, nadat de deelnemers daarvoor jaren door Zuid-Amerika hadden gereden.

Volgens officials in het land past het houden van de Dakar Rally in het streven van het land naar meer openheid. "Ik wil geloven in hun openheid", zei de Dakar-directeur. "Er zijn nu mensen uit het westen, toeristenvisa, vrouwen die strijden in Dakar en vrouwen die rijden."

De laatste keer dat de Dakar Rally door Afrika ging en finishte in de Senegalese hoofdstad Dakar, was in 2007. Daarna werd vanwege terroristische dreiging uitgeweken naar andere landen.