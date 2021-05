Noortje en Bregje de Brouwer hebben zich dinsdag bij het EK synchroonzwemmen in Boedapest als vijfde geplaatst voor de finale van de vrije oefening. De beste twaalf duetten strijden vrijdag om de medailles.

De 22-jarige tweeling noteerde in de voorronde een score van 86,867 punten. Dat betekende een persoonlijk record voor het duo.

Vanwege de coronapandemie was het voor De Brouwer en De Brouwer de eerste officiële wedstrijd sinds een jaar en drie maanden. Ze plaatsten zich overtuigend bij de beste twaalf van de twintig deelnemende duo's.

De zusjes De Brouwer zwemmen donderdag de finale van de verplichte kür. Die stond voor maandag op het programma, maar werd halverwege afgebroken wegens technische problemen met een onderwaterspeaker.

De tweeling heeft zich nog niet geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio. Bij een kwalificatietoernooi in Barcelona worden in juni de laatste zeven startbewijzen verdeeld.