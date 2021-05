Kei Nishikori heeft zijn zorgen geuit over het organiseren van de Olympische Spelen in Tokio tijdens de coronapandemie. De tennisser volgt daarmee het voorbeeld van collega Naomi Osaka, die zondag al haar vraagtekens plaatste bij het laten doorgaan van het evenement.

De Japanse regering, het internationaal olympisch comité en het organisatiecomité benadrukken al maanden dat de Spelen komende zomer (23 juli-8 augustus) hoe dan ook door zullen gaan.

Een meerderheid van de Japanse bevolking is volgens opiniepeilingen echter voor het annuleren van de Spelen. Zondag was er nog een demonstratie van zo'n honderd mensen buiten het olympisch stadion in Tokio. De noodtoestand in de Japanse hoofdstad werd vorige week verlengd tot 31 mei.

Met Nishikori (ATP-45) en Osaka (WTA-2) hebben nu ook twee van de bekendste sporters van Japan zich met de discussie bemoeid. "Misschien kan je een goede bubbel creëren, maar met tienduizend sporters samenkomen in het olympisch dorp is een risico", aldus Nishikori maandag in Rome, waar hij deze week een ATP-toernooi speelt.

"Wat gebeurt er als er honderd coronabesmettingen in het olympisch dorp zijn?", vervolgde de winnaar van olympisch brons in 2016 in Rio de Janeiro. "Ik denk niet het makkelijk wordt, zeker met wat er nu aan de hand is in Japan. Het gaat niet goed met de pandemie."

Naomi Osaka is misschien wel de bekendste sporter van Japan. Foto: Pro Shots

Osaka: 'Er moet over gediscussieerd worden'

De 23-jarige Osaka zei zondag tijdens een persmoment voor de start van het WTA-toernooi van Rome al dat er "heel goede beslissingen" genomen moeten worden door Japan.

"Natuurlijk wil ik het liefst dat de Spelen doorgaan, maar er zijn in het afgelopen jaar zo veel onverwachte dingen gebeurd. Als de Spelen een gevaar voor de gezondheid kunnen zijn, moet daar zeker over gediscussieerd worden."

De Japanse oppositieleider Yukio Edano zei maandag in het parlement dat de Olympische en Paralympische Spelen niet kunnen doorgaan. "Het is onmogelijk om de levens van Japanners te beschermen als we die evenementen organiseren."

Premier Yoshihide Suga antwoordde dat de gezondheid van het Japanse volk zijn prioriteit heeft, maar dat de Spelen op een veilige manier georganiseerd kunnen worden.