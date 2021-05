Russell Westbrook heeft een record in de NBA gebroken. De speler van Washington Wizards noteerde in het verloren duel met Atlanta Hawks (124-125) de 182e triple-double in zijn loopbaan.

De 32-jarige Westbrook eindigde opnieuw in de dubbele cijfers qua punten (28), rebounds (13) en assists (21). Hij verbeterde de prestatie van Oscar Robertson, die in de jaren zestig en zeventig in totaal 181 triple-doubles noteerde. Magic Johnson staat met 138 triple-doubles derde op de lijst.

Westbrook werd maandag ook de vierde basketballer in de NBA met meer dan twintigduizend punten en achtduizend assists op zijn naam, na Robertson, LeBron James en Gary Payton.

Zijn eerste triple-double noteerde Westbrook in maart 2009. Dat was ook de enige in zijn debuutseizoen bij Oklahoma City Thunder.

Ondanks de bijdrage van Westbrook staan de Wizards slechts tiende in de Eastern Conference van de NBA.

Curry noteert opnieuw minimaal dertig punten

In de Western Conference staat Golden State Warriors teleurstellend achtste. De kampioen van 2015, 2017 en 2018 van de NBA is nog niet zeker van deelname aan de play-offs.

De ploeg boekte maandag aan de hand van uitblinker Stephen Curry een 119-116-zege op Utah Jazz. Hij maakte 36 punten en brak met een driepunter met nog maar veertien seconden op de klok het verzet van de koploper in de Eastern Conference.

De 33-jarige Curry is met gemiddeld 31,9 punten per wedstrijd op weg naar de topscorerstitel in de NBA dit seizoen. Hij heeft alleen nog concurrentie van Bradley Beal, de ploeggenoot van Westbrook die op 31,4 punten per wedstrijd staat.