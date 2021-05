Jessica Blaszka stopt met worstelen. Dat heeft de 28-jarige Limburgse besloten nadat ze er vorige week niet in slaagde zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio, meldt haar club KSV Simson Landgraaf maandag.

Blaszka slaagde er vrijdag bij haar laatste kans niet in om in de klasse tot 53 kilogram een ticket te bemachtigen voor de Spelen. Ze verloor bij een kwalificatietoernooi in het Bulgaarse Sofia in de achtste finales van de Turkse Zeynep Yetgil.

Zo kwam voor Blaszka een einde aan haar droom om voor de tweede keer mee te doen aan de Spelen. De Nederlandse nam in 2016 deel in Rio de Janeiro, al liep haar debuut toen uit op een deceptie. Ze verloor er kansloos in de eerste ronde.

Blaszka, die in 2015 brons pakte bij de WK en in 2019 (brons) en 2020 (zilver) op het podium eindigde bij de EK, moest zich de afgelopen jaar twee keer laten opereren aan haar rechteronderbeen om cystes te verwijderen.

"We zijn als club bijzonder trots op Jessica, niet alleen op sportief gebied, maar ook als vertegenwoordiger van het worstelen in Nederland", meldt KSV Simson Landgraaf. De club noemt Blaszka "een boegbeeld voor het vrouwenworstelen in Nederland, een sport waarbij de offers achter de medaille vaak onzichtbaar zijn".

Naast Blaszka waren ook de Nederlandse broers Marcel en Tyrone Sterkenburg van plan om in Sofia een gooi naar een olympisch ticket te doen, maar zij besloten het kwalificatietoernooi aan zich voorbij te laten gaan.