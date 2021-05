Voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité (IOC) heeft zijn bezoek aan Tokio uitgesteld, nu Japan de noodtoestand heeft verlengd tot eind mei. De Spelen van komende zomer gaan voorlopig gewoon door, al zijn de Japanse bevolking en oppositie voor annulering.

Bach zou op 17 en 18 mei in Tokio zijn. "Maar gezien de huidige situatie kunnen wij de voorzitter van het IOC niet ontvangen", meldt het Japanse organisatiecomité van de Olympische Spelen maandag.

Volgens de organisatie van Tokio 2021 gaat het slechts om uitstel. "We bekijken de situatie van dag tot dag en zullen zo snel mogelijk een nieuwe datum plannen."

Het IOC, de Japanse regering en het organisatiecomité blijven benadrukken dat het doorgaan van de Olympische Spelen komende zomer (23 juli-8 augustus) niet ter discussie staat.

In Japan is een meerderheid van de bevolking echter tegen het doorgaan van de Spelen. Volgens een opiniepeiling die tussen 7 en 9 mei werd uitgevoerd door de Japanse krant Yomiuri Shimbun wil 59 procent van de Japanners dat het evenement wordt afgelast. Een petitie die oproept tot annulering is inmiddels meer dan 300.000 keer ondertekend.

De Japanse oppositieleider Yukio Edano zei maandag in het parlement dat de Olympische en Paralympische Spelen niet kunnen doorgaan. "Het is onmogelijk om de levens van Japanners te beschermen als we die evenementen organiseren."

De olympische vlam reist onder strikte maatregelen door Japan.

Tocht olympische vlam opgehouden

Ook de fakkeloptocht van de olympische vlam door Japan wordt beïnvloed door het besluit van vorige week om de noodtoestand in meerdere Japanse regio's te verlengen tot 31 mei.

De gouverneur van de provincie Okayama heeft laten weten dat de stoet deze week niet zoals gepland door de hoofdwegen van enkele steden kan. Alternatieve routes zijn er vooralsnog ook niet. Eerder had de provincie Fukuoka de fakkeloptocht al verboden.

Vanwege het coronavirus werden de Spelen in 2020 met een jaar uitgesteld.