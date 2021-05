De wedstrijden in het open water bij de EK in Hongarije kunnen deze week vermoedelijk gewoon doorgaan. De temperatuur van het water in het Lupameer bij Boedapest heeft inmiddels bijna de minimaal vereiste 16 graden bereikt.

"Het water was vanochtend 15,1 graden en de zon schijnt de komende 48 uur volle bak", zegt coach Thijs Hagelstein van de Nederlandse ploeg maandag. "Het lijkt erop dat de temperatuur dus wel naar 16-plus gaat."

Sharon van Rouwendaal zei vorige week zich enige zorgen te maken over het doorgaan van de EK-wedstrijden in het open water, omdat het water van Lake Lupa toen slechts 12 graden was.

De Nederlandse verdedigt woensdag haar Europese titel op de 5 kilometer. Een dag later doet Van Rouwendaal dat ook op de 10 kilometer, de afstand waarop ze bij de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 olympisch goud pakte.

Ferry Weertman, ook olympisch en Europees kampioen op de 10 kilometer, vormt donderdag met debutant Lars Bottelier de Nederlandse afvaardiging in de mannenwedstrijd. Bottelier komt zondag ook nog in actie op de 25 kilometer.

Sharon van Rouwendaaal in 2016 met het olympisch goud. Sharon van Rouwendaaal in 2016 met het olympisch goud. Foto: ANP

'Officieel weten we het pas een uur van tevoren'

De voorspellingen voor woensdag en donderdag zijn minder goed. "Dan is er regen voorspeld en dat kan de races wel beïnvloeden", zegt Hagelstein. "Maar aan het weer kunnen we niets doen. We gaan het zien. Ik verwacht dat de races uiteindelijk doorgaan, maar officieel weten we het pas een uur van tevoren."

Komende zomer in Tokio gaan Van Rouwendaal en Weertman proberen hun olympische titels in het open water te prolongeren. De 27-jarige zwemster doet deze week in Hongarije voor het eerst in anderhalf jaar weer mee aan een openwaterwedstrijd.

Weertman kwam in maart alweer in actie bij een wereldbeker in Doha. Hij eindigde daar als achtste op de 10 kilometer.