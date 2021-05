Kiki Bertens staat op de maandag verschenen wereldranglijst op de zeventiende plaats. Het is voor het eerst in bijna drie jaar dat de Nederlandse zo'n lage ranking heeft.

De 29-jarige Bertens zakte zeven plaatsen, doordat ze bij het WTA-toernooi van Madrid al in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de Russische Veronika Kudermetova. In 2019 won ze het toernooi in de Spaanse hoofdstad en die punten moest ze dit jaar verdedigen. Vorig jaar werd er vanwege de coronapandemie niet gespeeld in Madrid.

De vorige keer dat Bertens buiten de top vijftien van de wereldranglijst stond was in augustus 2018. Ze won die maand als mondiale nummer zeventien het WTA-toernooi van Cincinnati.

Bertens bleef ook daarna goed presteren, met de vierde plaats op de wereldranglijst in mei 2019 als absoluut hoogtepunt. Nooit stond een Nederlandse vrouw zo hoog op de wereldranglijst. Bertens loste Betty Stöve af, die in 1977 de mondiale nummer vijf was.

Foto: ANP

Bertens won pas twee partijen in 2021

Mede door een achillespeesoperatie zijn de prestaties van Bertens in 2021 tot dusver niet goed. Ze werd meermaals in de eerste ronde uitgeschakeld en pas in april won Bertens haar eerste wedstrijd van het jaar bij het Billie Jean King Cup-duel met China.

In de eerste ronde in Madrid boekte ze haar tweede overwinning in 2021, maar verder kwam ze dus niet. Deze week speelt Bertens geen toernooi. Haar belangrijkste toernooi in de komende weken is Roland Garros, dat op 30 mei begint. Vorig jaar kwam Bertens tot de vierde ronde in Parijs.

De top drie van de wereldranglijst bij de vrouwen is maandag ongewijzigd. Ashleigh Barty staat eerste, Naomi Osaka tweede en Simona Halep is de nummer drie.