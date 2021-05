BMX'ster Merel Smulders heeft zich zondag bij wereldbekerwedstrijden in Verona verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De Gelderse troefde Merle van Benthem en Ruby Huisman af in de strijd om het laatste startbewijs.

De 23-jarige Smulders eindigde zondag als vierde in Verona, nadat ze een dag eerder al tweede was geworden achter landgenote Judy Baauw. Daarmee presteerde ze een stuk beter dan Van Benthem en Huisman.

Nederland mag drie vrouwen naar de Spelen in Tokio afvaardigen. Laura Smulders, de vier jaar oudere zus van Merel, en Baauw waren al zeker van deelname.

De winst in Verona ging naar Laura Smulders, die in 2012 olympisch brons veroverde in Londen. Zij bleef de Zwitserse Zoé Claessens (tweede) en de Russin Natalia Afremova (derde) voor.

Ook bij de mannen kwalificeren zich drie Nederlanders voor de Spelen. Niek Kimmann, die zondag als derde eindigde in Verona, was al zeker van deelname. Voor de andere twee tickets zijn Twan van Gendt, Dave van der Burg en Joris Harmsen de belangrijkste kandidaten. Van hen was alleen Harmsen in Verona.

Normaal gesproken zou een van de overige twee tickets naar Van Gendt gaan, maar de regerend wereldkampioen blesseerde zich vorige week in Verona en moest nog voor de wedstrijden van dit weekend naar huis met een schouderblessure. Van Gendt hoeft geen operatie te ondergaan en kan vanaf maandag aan zijn herstel werken.