Russell Westbrook heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) zijn 181e triple-double in de NBA gemaakt. De sterspeler van Washington Wizards heeft er nog één nodig om het record alleen in handen te krijgen.

Westbrook evenaart met zijn 181 triple-doubles (minimaal tien punten, assists en rebounds in één wedstrijd) het NBA-record van Oscar Robertson, die in de jaren zestig en zeventig succesvol met triple-doubles was.

In de wedstrijd tegen Indiana Pacers, die na verlenging met 133-132 werd gewonnen, kwam Westbrook tot 33 punten, 19 rebounds en 15 assists. Bradley Beal was met vijftig punten de topscorer bij de Wizards.

Westbrook was blij met de evenaring van het record. "Dit is ongelooflijk. Ik ben ontzettend dankbaar en wil iedereen bedanken die mij heeft geholpen op deze reis."

Stephen Curry was met 49 punten op dreef bij Golden State Warriors. Hij leidde zijn ploeg daarmee naar een 136-97-overwinning op Oklahoma City Thunder.

De Warriors blijven daarmee in de race voor de achtste plek in de Western Conference, die recht geeft op deelname aan de play-in. Clubs kunnen zich via de play-in nog plaatsen voor de play-offs.