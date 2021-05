De Nederlandse volleyballers hebben ook hun tweede duel bij het EK-kwalificatietoernooi in het Kroatische Zadar gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza was zaterdag in drie sets duidelijk de sterk voor Zweden: 25-17, 25-17 en 25-15.

Nederland won vrijdag al in vier sets van Kroatië en gaat ruim aan de leiding in groep A. De drie landen treffen elkaar volgende week in Apeldoorn nog een keer.

Alle groepswinnaars en de vijf beste nummers twee van de zeven poules plaatsen zich voor de eindronde van het EK in september. Met twee overwinningen op zak is Oranje goed op weg.

Piazza begon met Wessel Keemink, Thijs ter Horst, Luuc van der Ent, Gijs Jorna, Wouter ter Maat, Michaël Parkinson en libero Just Dronkers in de basis tegen de nummer 46 van de wereldranglijst. Oranje staat zelf zestiende.

Voor de eerste setwinst had Nederland 23 minuten nodig. De tweede set werd een kopie, met dezelfde stand gerealiseerd in dezelfde tijd. In de laatste set gaven de Zweden zich al snel gewonnen: 25-15.

Piazza hield het hele duel vast aan zijn basisploeg. Ter Horst was de topscorer met dertien punten, gevolgd door Ter Maat (twaalf punten) en Van der Ent (tien punten).