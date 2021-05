Taekwondoka Reshmie Oogink heeft zich zaterdag geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio. De 31-jarige Nederlandse was er vijf jaar geleden in Rio de Janeiro ook al bij.

Oogink stelde haar ticket naar Japan veilig door zich bij het Europese olympisch kwalificatietoernooi in het Bulgaarse Sofia in de categorie boven 67 kilogram te plaatsen voor de finale.

De als derde geplaatste Almelose rekende in de kwartfinales af met de Noorse Eliza Haugen (5-4) en versloeg vervolgens de als tweede ingeschaalde Oostenrijkse Marlene Jahl met 8-5.

De andere Nederlandse deelnemers in Sofia - Bodine Schoenmakers (-57 kg), Adil Belkadi (-58 kg) en Fahd Zaouia (-68 kg) - slaagden niet in hun missie om de Spelen te halen.

Oogink was in 2016 in Rio de enige Nederlandse deelnemer bij het taekwondo. Ze strandde in Brazilië in de kwartfinales door een nederlaag tegen de Amerikaanse Jackie Galloway.

De Spelen van Tokio zijn van 23 juli tot en met 8 augustus.