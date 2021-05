Taekwondoka Reshmie Oogink en badmintonner Mark Caljouw hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

De 31-jarige Oogink stelde haar ticket naar Japan zaterdag veilig door zich bij het Europese olympisch kwalificatietoernooi in het Bulgaarse Sofia in de categorie boven 67 kilogram te plaatsen voor de finale.

De als derde geplaatste Almelose rekende in de kwartfinales af met de Noorse Eliza Haugen (5-4) en versloeg vervolgens de als tweede ingeschaalde Oostenrijkse Marlene Jahl met 8-5.

De andere Nederlandse deelnemers in Sofia - Bodine Schoenmakers (-57 kg), Adil Belkadi (-58 kg) en Fahd Zaouia (-68 kg) - slaagden niet in hun missie om de Spelen te halen.

Oogink was er in 2016 in Rio de Janeiro ook al bij. Ze strandde in Brazilië in de kwartfinales door een nederlaag tegen de Amerikaanse Jackie Galloway.

Caljouw meldt zelf dat hij zeker is

Caljouw meldt zaterdag via sociale media dat hij zich gekwalificeerd heeft voor de Spelen. "Dit is altijd een droom voor me geweest", aldus de 26-jarige Rijswijker, die de eerste Nederlandse mannelijke badmintonner op de Spelen wordt in het enkelspel sinds 1996.

Caljouw staat op de geschoonde lijst bij de eerste twintig, de eis om aan de Spelen te kunnen deelnemen. Met nog slechts één toernooi te gaan is hij naar eigen zeggen niet meer te achterhalen.

Caljouw trekt zijn conclusie een dag nadat bekend is geworden dat het toernooi van Kuala Lumpur (25 tot 30 mei), dat meetelde voor de olympische kwalificatie, is uitgesteld vanwege van de coronapandemie en de reisbeperkingen in Maleisië.

Daarop kondigde de internationale badmintonfederatie (BWF) aan dat het verplaatste toernooi niet meer zal fungeren als kwalificatietoernooi voor de Spelen van Tokio (23 juli-8 augustus)