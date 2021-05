Robin Frijns is zaterdag als tweede geëindigd bij de spannende E-Prix van Monaco. De Nederlander is daardoor de nieuwe leider in de WK-stand. De Portugees António Félix da Costa boekte zijn eerste zege van het Formule E-seizoen door een inhaalactie in de laatste ronde.

De 29-jarige Da Costa, die vorig jaar wereldkampioen werd, profiteerde in de slotronde van energieproblemen bij leider Mitch Evans en passeerde de Nieuw-Zeelander buitenom vlak voor de chicane na de tunnel.

Evans probeerde vervolgens van alles om Frijns nog van zich af te houden, maar de Nederlander kwam 0,024 seconden eerder over de streep dan de coureur van Jaguar Racing en veroverde zo de tweede plek.

Het is de tweede podiumplaats van het jaar voor de 29-jarige Limburger, na zijn tweede plek bij de tweede race in Saoedi-Arabië.

Frijns, die zaterdag ook als tweede begon aan de race, heeft dit seizoen nu 62 punten gepakt en neemt de leiding in de WK-stand over van Nyck de Vries. De coureur van Mercedes startte als laatste in Monaco en haalde de finish niet. De Vries is de nummer twee van het klassement, met vijf punten minder dan Frijns.

In Monaco wordt dit weekend maar één race gereden. Het seizoen in de raceklasse voor elektrische auto's is bijna halverwege en gaat over ruim een maand verder met twee races in Mexico (19 en 20 juni).