De Nederlandse volleyballers hebben vrijdag hun eerste wedstrijd van het EK-kwalificatietoernooi in het Kroatische Zadar gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza versloeg het gastland met 3-1 (32-30, 19-25, 25-23 en 25-18).

Zweden is voor Oranje de andere tegenstander in de poule. De drie landen treffen elkaar volgende week in Apeldoorn.

Alle groepswinnaars en de vijf beste nummers twee van de zeven poules plaatsen zich voor de eindronde van het EK in september in Tsjechië, Finland, Estland en Polen. De Nederlandse mannen hebben zich, net zo min als de vrouwen, niet geplaatst voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

Nederland en Kroatië waren lang aan elkaar gewaagd. De eerste set werd pas bij een stand van 32-30 in het voordeel van Oranje beslist. Na deze setwinst moesten de mannen van Piazza de tweede set wel aan de Kroaten afstaan.

Ook het derde bedrijf ging het lang gelijk op, maar in de slotfase slaagde Nederland er toch in de winst te pakken. In de vierde set pakten de Nederlandse mannen snel een voorsprong en gaven die niet meer uit handen.