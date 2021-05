De noodtoestand die sinds eind april van kracht is in Tokio, is met twintig dagen verlengd. De nieuwe einddatum (31 mei) is minder dan twee maanden voor de start van de Olympische Spelen (23 juli).

De Japanse premier Yoshihide Suga meldde vrijdag dat er nog steeds te veel nieuwe coronabesmettingen zijn in onder meer Tokio en dat de noodtoestand daardoor nog niet kan worden opgeheven.

Behalve in Tokio en de prefecturen Osaka, Kioto en Hyogo gaat de noodtoestand ook gelden voor de regio's Aichi en Fukuoka. Daar moeten restaurants en cafés bijvoorbeeld voor 20.00 uur sluiten en er mag geen alcohol worden geschonken.

"Het aantal ernstig zieke mensen en het aantal doden stijgt te snel, vooral in stedelijke gebieden", aldus Suga. "Maar we komen dit op korte termijn te boven."

In Tokio waren er vrijdag 907 nieuwe coronagevallen. Dat waren er meer dan op woensdag (621) en donderdag (591).

De Spelen gaan voorlopig gewoon door. Foto: Pro Shots

Petitie tegen Spelen heeft al 200.000 handtekeningen

De Japanse regering blijft volhouden dat de Spelen gewoon zullen doorgaan deze zomer. Bij de bevolking is er nog steeds veel verzet tegen het grootste sportevenement ter wereld.

Een onlinepetitie waarin Japan wordt opgeroepen om de Spelen te annuleren, heeft in twee dagen meer dan 200.000 handtekeningen gekregen.

"We roepen nadrukkelijk op de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en levens op alle mogelijke manieren te beschermen door de Spelen te annuleren", meldt Kenji Utsunomiya, de initiatiefnemer van de petitie op zijn website.

Inwoners van Japan hebben hun bedenkingen over het doorgaan van de Spelen, met een mogelijke vierde golf van de pandemie op komst en de trage voortgang van de vaccinatiecampagne.