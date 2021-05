Worstelaarster Jessica Blaszka is er niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio. De 28-jarige Nederlandse verloor vrijdag direct bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Bulgaarse Sofia.

Blaszka moest in de klasse tot 53 kilogram haar meerdere erkennen in Zeynep Yetgil uit Turkije. Ze had de finale moeten halen om een olympisch ticket te bemachtigen. In maart verspeelde ze al een kans door niet voorbij de kwartfinales te komen bij een Europees kwalificatietoernooi.

In 2016 was Blaszka nog de eerste Nederlandse worstelaarster die present was op de Olympische Spelen. Destijds speelde ze een bijrol in Rio de Janeiro, waar ze al in de eerste ronde kansloos verloor.

Vorige maand greep Blaszka bij de EK in Warschau nog net naast een medaille. Ze verloor de strijd om het brons en werd vierde. In 2019 (brons) en 2020 (zilver) hield ze wél een medaille over aan de Europese kampioenschappen. In 2015 pakte ze eens brons bij de WK.

Naast Blaszka strijden nog twee Nederlandse worstelaars om olympische deelname in Sofia. De broers Marcel en Tyrone Sterkenburg komen respectievelijk uit in de klasse tot 77 en 87 kilogram.