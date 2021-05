Naomi Osaka is donderdag uitgeroepen tot international sportvrouw van het jaar. Ze liet bij de verkiezing van de Laureus Award onder anderen Anna van der Breggen achter zich. Bij de mannen ging de prijs ook naar een tennisser: Rafael Nadal.

Van der Breggen werd vorig jaar wereldkampioen op de weg en in het tijdrijden. De jury van de Laureus Award gaf de voorkeur aan tennisster Osaka, die in 2020 de US Open won en in 2021 de Australian Open. Ze werd ook geprezen voor haar inzet voor de Black Lives Matter-beweging.

Van der Breggen was pas de derde Nederlandse vrouw die werd genomineerd voor de prijs die sinds 2000 wordt uitgereikt. Zwemster Inge de Bruijn en wielrenster Leontien Zijlaard-Van Moorsel gingen haar voor.

Naast Van der Breggen en Osaka waren ook de Amerikaanse basketbalster Breanna Stewart, de Keniaanse marathonloopster Brigid Kosgei, de Italiaanse skikampioene Federica Brignone en de Franse voetbalster Wendie Renard in de race voor de prijs.

Naomi Osaka kreeg twee jaar geleden nog de award voor doorbraak van het jaar. Foto: ANP

Nadal wint prijs voor de tweede keer

Nadal won vorig jaar Roland Garros voor de dertiende keer. Met twintig Grand Slam-zeges evenaarde de Spanjaard het record van Roger Federer.

Federer is recordhouder met vijf Laureus Awards. Nadal wint de prijs nu voor de tweede keer, in 2011 werd hij ook al onderscheiden.

Dit jaar troefde Nadal Formule 1-kampioen Lewis Hamilton, voetballer Robert Lewandowski, basketballer LeBron James, polsstokhoogspringer Armand Duplantis en hardloper Joshua Chiptegei af.

Patrick Mahomes werd verkozen tot MVP in het NFL-seizoen. Patrick Mahomes werd verkozen tot MVP in het NFL-seizoen. Foto: Pro Shots

Ook Mahomes, Salah en Bayern in de prijzen

American footballer Patrick Mahomes kreeg de Award voor de grootste doorbraak. De quarterback verloor met de Kansas City Chiefs de finale van de Super Bowl.

De award voor de grootste inspiratiebron ging naar Liverpool-aanvaller Mohamed Salah. Hij liet in zijn geboorteland Egypte scholen en ziekenhuizen bouwen.

Champions League-winnaar Bayern München werd net als in 2014 verkozen tot team van het jaar. Chris Nikic kreeg een award voor moment van het jaar. Hij was de eerste sporter met het downsyndroom die de Iron Man-triatlon voltooide.

Formule 1-coureur Hamilton kreeg de 'Athlete Advocate Award'. Dat is een nieuwe prijs die dit jaar voor het eerst gegeven werd aan een sporter die zich inzet voor maatschappelije doelen. Vorig jaar werd Hamilton samen met FC Barcelona-speler Lionel Messi nog sportman van het jaar.