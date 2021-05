De Nederlandse handballers zijn bij het EK van volgend jaar ingedeeld in een lastige poule. Ze zullen tegen gastland Hongarije, IJsland en Portugal spelen, wees de loting in Boedapest donderdag uit.

Hoewel de handballers in de kwalificatiereeks voor het EK van 2022 op de tweede plaats van hun poule eindigden, waren ze voor de loting voor de eindronde ingedeeld in pot 4. Daarin zitten de zwakste landen.

Dat kwam doordat de klassering van het laatste EK ook meetelde. Bij dat toernooi werd Nederland zeventiende.

Alle landen waar Nederland aan is gekoppeld, eindigden het afgelopen EK hoger. Portugal werd zesde, Hongarije negende en IJsland elfde.

Voor bondscoach Erlingur Richardsson van Nederland had de loting een bijzonder tintje. Met IJsland treft hij namelijk zijn geboorteland.

Het EK wordt van 13 tot en met 30 januari 2022 afgewerkt in Hongarije en Slowakije. Alle duels in de poule van Oranje vinden plaats in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.