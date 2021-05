Carmelo Anthony van Portland Trail Blazers is in de nacht van maandag op dinsdag de top tien van spelers met de meeste punten ooit in de NBA binnengekomen. De 36-jarige forward kwam door zijn veertien punten in de uitwedstrijd tegen Atlanta Hawks (123-114 verlies) op 27.318 punten in zijn carrière, waarmee hij Elvin Hayes (27.313 punten) van de tiende plaats verdreef.

De topscorerslijst aller tijden van de NBA, die in 1949 werd opgericht, wordt aangevoerd door Kareem Abdul-Jabbar, met 38.387 punten, gevolgd door Karl Malone en LeBron James. De top vijf wordt gecompleteerd door de vorig jaar overleden Kobe Bryant en Michael Jordan.

Anthony is bezig aan zijn achttiende seizoen in de NBA. De forward begon zijn loopbaan in 2003 bij Denver Nuggets. waarna de Amerikaan in 2011 naar New York Knicks verkaste. Bij de ploeg uit New York werd Anthony in het seizoen 2012/2013 topscorer van de NBA. Via Oklahoma City Thunder en Houston Rockets streek Anthony in 2019 neer bij Portland Trail Blazers.

Anthony is met James de enige speler in de top tien die op dit moment nog actief is in de NBA. Het record van Abdul-Jabbar lijkt niet onhaalbaar voor de 36-jarige James, die voor Los Angeles Lakers speelt.

De nu 72-jarige Abdul-Jabbar speelde van 1969 tot 1989 in de NBA, voor Milwaukee Bucks en Los Angeles Lakers.

Top tien topscorerslijst aller tijden NBA 1. Kareem Abdul-Jabbar - 38.387 punten

2. Karl Malone - 36.928 punten

3. LeBron James - 35.318 punten

4. Kobe Bryant - 33.643 punten

5. Michael Jordan - 32.292 punten

6. Dirk Nowitzki - 31.560 punten

7. Wilt Chamberlain - 31.419 punten

8. Shaquille O'Neal - 28.596 punten

9. Moses Malone - 27.409 punten

10. Carmelo Anthony - 27.318 punten