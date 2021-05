Bo Bendsneyder zal een operatie ondergaan om het probleem aan zijn 'opgepompte arm' te verhelpen. De Moto2-coureur vertelt in gesprek met Motorsport.com dat hij woensdag een ingreep heeft.

"Ik ben vandaag in Barcelona geweest voor een scan bij dokter Xavier Mir. Daaruit bleek dat een operatie nodig is om het probleem met 'arm pump' weg te krijgen", zegt Bendsneyder maandag.

De 22-jarige Nederlander verwacht geen races te missen. Over een kleine twee weken is de volgende Grand Prix, in Frankrijk. "Woensdagmiddag lig ik in Barcelona op de operatietafel. Daarna is het een weekje rust pakken en herstellen om in Le Mans weer aan de start te staan."

Bendsneyder kampt al enkele weken met een opgepompte onderarm. De langdurige spanning op de onderarmen tijdens een race kan voor verkramping zorgen. De coureurs spreken dan van 'arm pump', oftewel het gevoel van opgepompte armen.

Bendsneyder, die dit seizoen rijdt voor het Pertamina Mandalika SAG Team, eindigde zondag in de Grand Prix van Spanje als vijftiende en pakte daarmee een WK-punt.

Quartararo ook onder het mes voor 'arm pump'

'Arm pump' is een bekende kwaal bij motorcoureurs. Fabio Quartararo had afgelopen weekend last van dezelfde blessure. De fabrieksrijder van Yamaha in de MotoGP raakte alle spierkracht kwijt in zijn rechterarm en kon zijn motor niet meer goed besturen.

Quartararo lag riant aan de leiding in de MotoGP-race, maar viel terug naar de dertiende plaats. De 22-jarige Fransman ondergaat dinsdag een operatie, meldde zijn team.