Mark Selby is maandag voor de vierde keer wereldkampioen snooker geworden. De 37-jarige Engelsman was in de finale in een uitverkochte zaal te sterk voor enkelvoudig wereldkampioen Shaun Murphy: 18-15.

Op de laatste dag van het WK snooker mocht voor het eerst in ruim een jaar de volledige capaciteit van een Brits sportstadion gebruikt worden. Door een pilot van de Britse regering zaten er 980 toeschouwers in het Crucible Theatre in Sheffield.

Zij zagen een spannende finale waarin Selby andermaal aantoonde dat hij een van de beste snookerspelers ooit is, zeker op tactisch gebied. 'The Jester from Leicester' stond na de eerste sessie van de finale op een 3-5-achterstand, maar nam zondagavond al de leiding (10-7). Hij behield die voorsprong van drie frames na de middagsessie van maandag (14-11) en maakte het 's avonds af.

Selby was eerder wereldkampioen in 2014, 2016 en 2017. Hij is de opvolger van zesvoudig winnaar Ronnie O'Sullivan, die dit jaar al in de tweede ronde werd uitgeschakeld.

Met vier wereldtitels komt Selby op gelijke hoogte met John Higgins. Alleen Stephen Hendry (zeven), Ray Reardon, Steve Davis en O'Sullivan (allen zes) zijn vaker wereldkampioen geworden in het moderne tijdperk (sinds 1969).

De 38-jarige Murphy kroonde zich in 2005 zeer verrassend tot wereldkampioen en wacht sindsdien op zijn tweede titel. De Engelsman was ook in 2009 en 2015 verliezend finalist.