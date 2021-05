De Turkse Moto3-coureur Deniz Öncü heeft zondag veel geluk gehad bij een crash in de Grand Prix van Spanje. De zeventienjarige Turk ging tijdens de race op het circuit van Jerez hard onderuit en liep daarbij een flinke snee in zijn hals op.

"Ik mag van geluk spreken dat ik nog leef", zei Öncü zondagavond op Instagram, waar hij een foto van zijn bebloede hals deelde.

"Toen Darryn Binder over mijn hoofd vloog, sneed zijn remschijf in mijn nek. Dit had veel erger af kunnen lopen."

Öncü was bezig aan een ijzersterke race, maar verkeek zich op Jaume Masiá bij een inhaalpoging in de laatste bocht van de laatste ronde. Daardoor zag hij een vrijwel zekere podiumplek in rook opgaan.

KTM-coureur Öncü staat te boek als een groot talent en reed vorig jaar zijn eerste volledige seizoen in het Moto3-kampioenschap, het op twee na hoogste niveau in de motorsport.

Na vier races in 2021 staat hij op de 23e plek in de WK-stand, die wordt aangevoerd door de Spanjaard Pedro Acosta. Het Moto3-seizoen wordt op 16 mei vervolgd met de Grand Prix van Frankrijk in Le Mans.