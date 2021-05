Joost Luiten hoeft toch geen darmoperatie te ondergaan, zo bleek maandag bij een second opinion in Nederland. De golfer moest afgelopen weekend bij een toernooi op Tenerife opgeven wegens ernstige buikklachten.

Luiten moet voorlopig wel rust houden. Zijn deelname aan de British Masters die op 12 mei beginnen, is twijfelachtig.

Luiten raakte zaterdag tijdens het Tenerife Open in lichte paniek door pijn in zijn buik. Hij consulteerde een arts, omdat de pijn steeds heviger werd. De Spaanse arts constateerde uitstulpingen van de dikke darm met verdraaiingen en adviseerde de Nederlandse prof een spoedoperatie te ondergaan.

Luiten durfde de operatie niet aan. Hij kon met een privévlucht van zijn sponsor snel terug naar Nederland en ging maandagochtend meteen naar zijn huisarts.

"Wat de chirurg op Tenerife aangaf klopte: er is iets niet in orde met de uitstulpingen van mijn dikke darm. Door een verdraaiing gaat er iets mis met de bloedtoevoer", zegt Luiten op zijn website.

"Maar waar die arts op Tenerife meteen wilde opereren, zei mijn huisarts na overleg met een chirurg in Nederland dat halsoverkop een operatie heel onverstandig zou zijn."

'Je raakt toch een beetje in paniek'

Luiten is opgelucht dat de operatie waarschijnlijk niet nodig is. "De kans is namelijk groot dat het lichaam de darmklachten zelf gaat oplossen. Ik heb wel wat pijn, maar geen koorts, hoge bloeddruk of rare bloedwaardes. We gaan nu eerst aankijken hoe het zich ontwikkelt."

"Ik ben heel blij dat ik het advies van die chirurg op Tenerife niet heb opgevolgd. Als zo'n man die nauwelijks Engels spreekt via een tolk aangeeft dat een snelle operatie echt nodig is, raak je toch een beetje in paniek. Gelukkig lig ik nu niet in een ziekenhuis op Tenerife te herstellen van een operatie, maar thuis op de bank."

Het toernooi begon nog goed voor Luiten. Hij sloeg zijn tweede hole-in-one binnen een week tijd. "Twee aces in zeven dagen, dat is iets wat zelden gebeurt", zegt hij trots.